Россиянам посоветовали оценить состояние полости рта у стоматолога перед покупкой ирригатора

Перед покупкой ирригатора необходимо оценить состояние полости рта у стоматолога и учесть наличие брекетов, имплантов или чувствительных десен. Об этом сообщило URA.RU .

Прибор должен обладать регулировкой давления в диапазоне от 400 до 600 кПа. Начинать чистку рекомендуется с минимального напора, направляя струю воды вдоль линии десны, чтобы предотвратить боль и травмы десен.

Для дома подходят стационарные устройства с емкостью от 500 до 1000 миллилитров и съемным резервуаром, который легко мыть. Компактные портативные модели объемом около 300 миллилитров рассчитаны на поездки. Также перед покупкой важно проверить комплектацию: для разных задач нужны специализированные насадки — ортодонтические, для имплантов и для языка, а также возможность докупить сменные элементы.