Россиянам посоветовали освежить старые обои с помощью окрашивания

Даже качественные обои со временем могут потерять привлекательный вид. Однако не всегда есть возможность и желание делать ремонт. Существуют способы обновить интерьер, не переклеивая обои, пишет Ura.ru .

Освежить старые обои можно с помощью окрашивания, но метод подходит не для всех покрытий. Современные стеклохолст и флизелин выдерживают несколько циклов покраски, тогда как виниловые и моющиеся полотна отталкивают краску из-за водоотталкивающего слоя. С бумажными обоями нужно быть осторожнее: избыток влаги заставит их пойти волнами.

Перед нанесением состава важно устранить вздутия, вмятины и грибок, иначе дефекты проступят сквозь новый слой. Для работы используют валик с длинным ворсом из микрофибры или нейлона. Краску наносят в два этапа, а при переходе с темного цвета на светлый предварительно покрывают стены белой грунтовкой.

Альтернативой служат виниловые наклейки, которые маскируют проблемные зоны, или ручная роспись акрилом по гладким однотонным полотнам. Быстрый способ обновить интерьер — самоклеящаяся пленка, однако тонкий материал подчеркнет неровности, поэтому клеить его нужно при температуре от 18 до 25 градусов без сквозняков. Молдинги из полиуретана помогут отвлечь внимание от пожелтевших участков, создавая элегантные переходы. Изменить восприятие пространства поможет светодиодная лента вдоль потолка, создающая новые тени, или узкие настенные полки с декором, отвлекающие взгляд от стен.