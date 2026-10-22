Россиянам посоветовали обсуждать с близкими составление завещания, чтобы снизить риск конфликтов в семье

Грамотное оформление завещания и предварительное обсуждение планов с семьей помогают снизить риск конфликтов между наследниками. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Эксперты рекомендовали заранее объяснить близким мотивы своего решения, а в тексте документа четко закреплять конкретные объекты за каждым человеком, избегая размытых формулировок.

Особое внимание специалисты советуют уделить обязательным наследникам: несовершеннолетним или нетрудоспособным детям, супругам, родителям и иждивенцам положено не менее половины законной доли. Чтобы снизить напряженность, им можно выделить соразмерное имущество, например денежные вклады.

Для защиты завещания от оспаривания можно пройти психолого-психиатрическое обследование перед визитом к нотариусу, указать запасного наследника и назначить исполнителя воли.