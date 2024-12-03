Россиянам посоветовали обращаться в УК, если в квартире начались проблемы с отоплением

Гражданам, у которых в квартире имеются проблемы с отоплением, необходимо обращаться в управляющую компанию. Таким советом в беседе с РИАМО поделился эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Александр Люшин.

Сотрудники УК, по словам эксперта, должны прийти домой и замерить температуру батарей, проверить стояки. В случае, если УК отказалась предпринимать какие-либо действия, необходимо идти с обращением в жилищную инспекцию, написал «ФедералПресс».

Люшин порекомендовал россиянам пересчитать те дни, когда отопление отсутствовало. Специалисты из УК составят протокол, на основании которого будет произведена корректировка платы за отопление, пояснил собеседник.

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