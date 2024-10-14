Россиянам посоветовали обработать кузов машин гидрофобным составом для защиты микротрещин

В осенний сезон необходимо соблюдать ряд правил в эксплуатации своего автомобиля. Так, водителям рекомендуют обработать стекла снаружи средством антидождь, а также ежегодно менять салонный фильтр для быстрого испарения влаги в салоне, пишет «Мойка78».
Еще одна важная процедура для вашей машины — обработка кузова гидрофобным составом. Он защитит микротрещины от воды и поможет быстро смыть осеннюю грязь.
Кроме того, стоит запланировать покупку нового аккумулятора. Сделать это стоит заранее, чтобы в морозы не знать проблем с запуском авто.
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