Россиянам посоветовали обработать кузов машин гидрофобным составом для защиты микротрещин

В осенний сезон необходимо соблюдать ряд правил в эксплуатации своего автомобиля. Так, водителям рекомендуют обработать стекла снаружи средством антидождь, а также ежегодно менять салонный фильтр для быстрого испарения влаги в салоне, пишет «Мойка78» .

Еще одна важная процедура для вашей машины — обработка кузова гидрофобным составом. Он защитит микротрещины от воды и поможет быстро смыть осеннюю грязь.

Кроме того, стоит запланировать покупку нового аккумулятора. Сделать это стоит заранее, чтобы в морозы не знать проблем с запуском авто.