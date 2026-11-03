Россиянам посоветовали не выбирать тяжелые модели детских колясок «на вырост»

При покупке детской коляски нельзя ориентироваться исключительно на внешний вид и брать тяжелые модели «на вырост». Об основных ошибках родителей рассказал сайт URA.RU .

Перед приобретением важно оценить вес шасси, ширину колесной базы, амортизацию и легкость складывания. Слишком массивная конструкция затруднит подъем по лестнице и перевозку в багажнике автомобиля.

В вопросах безопасности упор советуют делать на надежный тормоз, блокирующий оба задних колеса, и пятиточечные ремни с мягкими накладками. Для неровных тротуаров и снега лучше выбирать колеса среднего или большого диаметра, поскольку маленькие пластиковые создают сильную вибрацию.

Кроме того, нельзя игнорировать удобство: новорожденному необходимо жесткое дно люльки и защита от ветра, а подросшему ребенку в прогулочном блоке — регулируемые спинка и подножка.