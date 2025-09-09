Россиянам посоветовали не браться за сложные рабочие задачи сразу после отпуска

Исследования показывают, что от 60 до 80% людей испытывают психологический дискомфорт после отпуска, известный как «постотпускной синдром». Директор по персоналу и внутренним коммуникациям компании AstraZeneca в России и Евразии Алина Манцева в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовала давать себе время на адаптацию после отпуска.

Это чувство часто возникает из-за резкого контраста между насыщенными отпускными днями и серыми рабочими буднями. По словам собеседницы, в первые дни лучше не браться за сложные задачи, а спокойно распланировать дела, определить приоритеты и обсудить с коллегами предстоящие проекты.

Обучение может стать отличным способом постепенно вернуться в рабочий ритм. Новый курс или тренинг помогут настроиться на работу и найти мотивацию.

«Мы это видим и по своему опыту: каждый сентябрь мы организуем внутренний марафон развития, где встречаемся с лекторами, бизнес-тренерами и интересными людьми из разных сфер», — рассказала эксперт.