Россиянам посоветовали менять смартфоны раз в 2-3 года

С течением времени любой современный смартфон неизбежно теряет первоначальные характеристики: батарея держит заряд меньше, система работает медленнее, возникают подвисания и торможение интерфейсов. Заместитель заведующего кафедрой «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Галина Платунина рассказала «ФедераПресс» , как понять, что пришло время для замены устройства.

Основная причина снижения скорости работы смартфона заключается в постоянном развитии мобильных платформ.

«Каждый год выходят более свежие версии операционных систем Android и iOS, каждая новая версия предъявляет повышенные требования к ресурсам устройств», — пояснила эксперт.

Еще одна причина ухудшения работы — ухудшение качества аккумуляторной батареи. Литий-ионные аккумуляторы имеют ограниченный цикл перезаряда, после которого они теряют значительную долю своей емкости. Средний срок службы батареи смартфона — порядка двух-трех лет интенсивного использования.

Тем не менее правильная настройка и бережное отношение могут значительно продлить срок службы устройства. Регулярная очистка памяти, удаление ненужных приложений и контроль потребления энергии — все это помогает сохранить функциональность смартфона на высоком уровне. Однако, учитывая постоянное развитие цифровых сервисов, приобретение современного аппарата раз в два-три года может быть разумным решением.