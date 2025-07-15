Россиянам посоветовали избегать контакта с водой, техникой и зонтами в грозу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в беседе с ИА НСН, что для обеспечения безопасности в грозу следует избегать контакта с водой, техникой и зонтами.

Также он отметил, что можно с помощью простой математики определить удаленность грозового явления.

«Увидели вспышку, включили секундомер, а как услышали гром, то умножайте на 330 метров — так станет понятно, как далеко центр непогоды», — объяснил он.

На пляже в Тульской области молния стала причиной гибели трех человек и ранения еще четверых. Трагедия произошла в пансионате «Шахтер» на берегу Оки. Все пострадавшие были срочно госпитализированы, однако трое скончалось еще до прибытия скорой помощи. Метеорологи напоминают о важности соблюдения правил поведения в плохую погоду.