Россиянам посоветовали использовать увлажняющий крем для рук, чтобы сохранить здоровье ногтей осенью

С приходом холодов многие сталкиваются с проблемой ломкости и слоистости ногтей. Почему это происходит и как этого избежать, рассказал «Петербург2» .

С наступлением осени состояние ногтей часто ухудшается из-за резких перепадов температуры, начала отопительного сезона и изменений в рационе питания. Все эти факторы приводят к тому, что ногтевая пластина становится более сухой, ломкой и уязвимой.

Чтобы минимизировать негативное влияние окружающей среды, специалисты рекомендуют пересмотреть уход за руками: ежедневно использовать увлажняющий крем для рук, наносить на ногти питательные масла с витамином Е, а также максимально сократить контакт с холодной водой и бытовой химией, обязательно надевая перчатки во время уборки или при выходе на улицу в прохладную погоду. Кроме того, важно скорректировать рацион, включив в него продукты, богатые кальцием и цинком — орехи, рыбу, яйца и свежую зелень.

Если проблема ломкости сохраняется несмотря на домашний уход, стоит обратиться к врачу-дерматологу или трихологу и рассмотреть возможность приема специализированных витаминных комплексов. Здоровые ногти — это не только эстетический стандарт, но и показатель общего состояния организма, поэтому правильный системный уход и внимание к деталям помогут сохранить их крепкими даже в переменчивую осеннюю погоду.