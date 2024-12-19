Россиянам посоветовали использовать спреи для гирлянды, чтобы отпугнуть домашних питомцев

Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин поделился с радиостанцией «Говорит Москва» рекомендациями по отпугиванию домашних животных от гирлянд.

Чтобы защитить украшения от питомцев, следует использовать специальные отпугивающие спреи, аэрозоли для домашних животных. Однако перед их нанесением необходимо отключать электроприборы.

«Если есть домашние животные, кошки, как правило, — это весьма любопытные животные, воспитывать только так. По-другому, есть советы мазать провода горькими веществами, отпугивающими веществами. Надо следить», — посоветовал спасатель.

По его словам, если животные остаются дома одни, то необходимо вытаскивать гирлянды из розетки. В противном случае питомцы могут получить удар током или стать причиной короткого замыкания.