Россиянам посоветовали использовать лейкопластырь или наждачную бумагу для защиты обуви от скольжения в гололед

Снизить скольжение обуви на льду помогут обработка подошвы наждачной бумагой, наклеивание лейкопластыря и специальные накладки. Об этом сообщил сайт URA.RU .

В качестве быстрой помощи перед выходом на улицу гладкую подошву можно потереть наждачной бумагой для создания шероховатости либо наклеить на нее пластырь, малярный скотч или войлок. Если обувь новая, но скользит, допускается сделать неглубокие насечки ножом по сухому протектору.

Более надежным и долговечным решением станут съемные ледоступы с металлическими шипами или обращение в мастерскую для установки нескользящей резиновой накладки.

Чтобы не упасть на скользкой дороге, в материале также посоветовали идти медленно и небольшими шагами на слегка согнутых коленях, наступать на всю стопу и не прятать руки в карманы.