Россиянам посоветовали искать новую работу в сентябре или октябре

HR-директор в финтехотрасли, тренер и консультант Екатерина Великая поделилась с NEWS.ru информацией о наиболее удачных месяцах для трудоустройства. По ее мнению, искать новую работу лучше всего в сентябре и октябре.

«Если планы не завершились хорошими результатами, а уже скоро Новый год и нужно отчитываться перед руководством за результаты, то обычно в сентябре и октябре идет добор специалистов», — пояснила Великая. Она подчеркнула, что в летний период многие уходят в отпуск, что усложняет процесс трудоустройства.

Однако HR-эксперт отметила, что осенью сложнее проходить адаптацию на новом месте, так как бизнес ожидает быстрых результатов от новичков. «Они сразу будут погружаться во все проекты, и им будет сложнее адаптироваться в таких компаниях», — добавила Великая.