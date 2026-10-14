Россиянам посоветовали хранить важные файлы на двух жестких дисках

Для надежного сохранения личного цифрового архива россиянам не следует ограничиваться использованием облачных сервисов. Важные файлы и документы необходимо дублировать как минимум на два внешних жестких диска. С такой рекомендацией в беседе с «Абзацем» выступил руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Специалист по кибербезопасности обратил внимание на ненадежность флеш-накопителей, которые могут выйти из строя при длительном неиспользовании, и подчеркнул риски хранения данных исключительно на сторонних серверах, пишет KP.RU.

«Сейчас следует задуматься, чтобы у вас был личный накопитель, личный жесткий диск – большой, куда бы вы могли все скопировать. Но и то лучше иметь два жестких диска», — подчеркнул он.

Пащенко отметил, что именно создание физических резервных копий на независимых носителях гарантирует сохранность личных фото-, видео- и текстовых архивов в долгосрочной перспективе.