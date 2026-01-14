Россиянам посоветовали хранить стеклянные новогодние игрушки в коробках с ячейками из картона

Эксперты «Авито Услуг» рассказали RT , как правильно хранить новогодние украшения, чтобы они служили как можно дольше.

Прежде всего, перед хранением стоит провести ревизию: избавиться от сломанных игрушек, а ценные, но поврежденные — отремонтировать. Ненужные, но исправные украшения можно передать в социальные центры.

Для лучшей сохранности игрушки рекомендуется сортировать по типу материала: стекло, пластик, дерево, ткань.

«Если набор декора небольшой, храните все в одном организованном контейнере. Если вы ежегодно меняете цветовые схемы, самый удобный вариант — сортировка по цветам», — отметили эксперты.

Стеклянные шары удобно хранить в коробках с ячейками из картона, а фигурные игрушки — в пластиковых стаканчиках.

Идеальное место для хранения — сухое, прохладное, темное и стабильное по температуре: верхняя полка шкафа, кладовка или антресоль. Не рекомендуется надолго оставлять декор на неотапливаемых балконах или в сырых помещениях.