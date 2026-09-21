Россиянам посоветовали хранить дрова на сухой опоре с зазорами для вентиляции

Поленницу нельзя ставить прямо на землю и полностью укрывать плотной пленкой: древесина будет набирать влагу и может покрыться плесенью. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова посоветовала защищать дрова от осадков только сверху, сообщает газета «Известия» .

Чихринова рассказала, что нижний ряд дров следует поднять над землей на 10–15 сантиметров. Для этого подойдут поддон, деревянные брусья, бетонные блоки или металлическая конструкция.

Поленницу лучше размещать на сухом участке, который не затапливает после дождя и таяния снега. Между дровами и стеной дома, забором или хозяйственной постройкой нужно оставить зазор около 10 сантиметров для циркуляции воздуха.

«Еще одно упущение — полностью закрывать дрова пленкой или другим плотным материалом. В таком случае внутри скапливается влага, а древесина плохо просыхает», — отметила Чихринова.

Для защиты от дождя и снега можно использовать навес, профнастил, шифер или тент. Укрытие должно выступать за края поленницы, а боковые стороны следует оставлять открытыми.

Отсыревшие дрова нужно перебрать и просушить на сухой опоре. Поленья с плесенью стоит хранить отдельно, а гнилую или сильно пораженную плесенью древесину использовать для отопления нельзя.