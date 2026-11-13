С наступлением поздней осени световой день стремительно сокращается — темнеет теперь едва ли не сразу после окончания рабочего дня. Отсутствие естественного света напрямую влияет на выработку мелатонина и серотонина — гормонов сна и хорошего настроения, отметил сайт «7 Дней» .

В результате многие россияне сталкиваются с сонливостью, апатией и снижением работоспособности. Специалисты рекомендуют в такой период больше времени проводить на улице в светлое время суток, поддерживать режим сна и не забывать о физической активности.