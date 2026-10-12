Россиянам порекомендовали заделывать дырки от дюбелей и гвоздей в стене с помощью шпаклевки или гибкой смеси

Небольшие отверстия от гвоздей и дюбелей в стене можно заделать самостоятельно. Для этого подойдут финишная шпаклевка, акриловый ремонтный состав или гипсовая смесь — выбор зависит от глубины повреждения и типа поверхности, пишет Ura.ru .

Для неглубоких отверстий на штукатурке или гипсокартоне подойдет финишная шпаклевка. Нужно удалить дюбель, остатки пыли и непрочные края, затем слегка увлажнить основание. Шпаклевку вдавливают внутрь узким шпателем и снимают излишки заподлицо. После высыхания поверхность шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

Если отверстие небольшое, а стены окрашены, лучше использовать готовый акриловый состав. Он наносится без замешивания на сухую и чистую поверхность. Состав наносят тонким слоем, проверяя усадку после высыхания. Красить по непросохшему материалу нельзя.

Для глубокого отверстия нужна ремонтная гипсовая смесь, которую наносят послойно. Полость очищают, увлажняют края и заполняют составом, не выходя за контур. Каждый слой выдерживают до высыхания. Финишный слой выравнивают и шлифуют.

Если вокруг отверстия осыпается штукатурка, основание сначала укрепляют грунтовкой. После заполнения стена может выделяться из-за отличий в оттенке. Нужно прошлифовать ремонт и нанести краску того же типа, лучше на участок до естественной границы стены.