Россиянам порекомендовали начинать проверку кредитной истории за три-четыре недели до подачи заявки

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала в беседе с Life.ru , как подготовиться к обращению за кредитом. Она рекомендует начать проверку кредитной истории за три-четыре недели до подачи заявки.

Эксперт Чирикова рекомендует перед обращением в банк проверить наличие долгов через базу данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Поиск необходимо вести по фамилии, имени и дате рождения во всех регионах текущего и прошлого проживания. При смене фамилии следует дополнительно проверить старые данные. Если задолженность обнаружится, нужно уточнить у пристава точную сумму с учетом исполнительского сбора, оплатить ее и добиться официального закрытия исполнительного производства.

Следующим шагом является проверка кредитной истории. Узнать, в каких бюро кредитных историй (БКИ) хранятся данные, можно через портал «Госуслуги». Необходимо запросить отчеты из каждого указанного бюро и внимательно изучить персональные сведения, открытые и закрытые кредиты, просрочки, карты, рассрочки и поручительства. Ошибочную информацию разрешено оспорить через БКИ или организацию, передавшую сведения.

За два-три дня до подачи заявки рекомендуется провести повторную проверку. Если долги погашены или записи исправлены, подтверждающие документы стоит взять с собой в банк.