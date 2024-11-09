Россиянам перечислили способы борьбы с курящими на балконе соседями

Бондарь: на курящего соседа жалуйтесь в УК, участковому или в Роспотребнадзор

Соседские перекуры на балконе представляют реальную угрозу здоровью, но с ними можно бороться, причем для начала стоит пожаловаться участковому инспектору или в управляющую компанию. Об этом РИА «Новости» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Можно обратиться к участковому инспектору или в управляющую компанию. Они обязаны отреагировать на вашу жалобу и провести профилактическую беседу с нарушителем. Часто официальное вмешательство заставляет людей задуматься о своем поведении», — объяснил он.

Бондарь отметил, что в подобной ситуации важно сначала попытаться мирно урегулировать ситуацию, так как соседи могут не осознавать, что причиняют кому-то неудобства. В качестве компромисса можно предложить, чтобы они курили в определенное время, когда ваши закрыты, или же выбрать другое место для курения.

Эксперт отметил, что также нужно фиксировать нарушения, отмечать даты и время, когда дым попал в квартиру.

Если не получилось разрешить возникшую проблему, то можно обратиться в Роспотребнадзор. И, наконец, последней инстанцией остается суд.

Ранее в Симферополе два погибли после того, как устроили перекур в постели.