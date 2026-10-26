Россиянам перечислили признаки ценных старых украшений

Эксперты в беседе с Life.ru рассказали, какие старые украшения не стоит отдавать в скупку по цене лома из-за их высокой коллекционной ценности.

Антиквариатом считаются изделия с дореволюционными клеймами в золотниках: 56 или 72 для золота, 84 для серебра. Коллекционеры также ценят авторские работы и советские украшения Рижского и Таллинского заводов, объединения «Русские самоцветы» и комплекты в родных коробках.

Цену поднимают ручная работа (скань, финифть, чернь), натуральные камни, фабричные бирки и паспорта. Кроме того, неопознанный белый металл может оказаться платиной или палладием, которые стоят значительно дороже серебра.

Перед продажей украшения рекомендуют не чистить агрессивной химией, чтобы не повредить эмаль и патину, и показать нескольким независимым специалистам — ювелиру, геммологу или оценщику.