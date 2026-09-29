Россиянам перечислили плюсы и минусы дружбы с начальником

Дружеские отношения с руководителем требуют четкого разделения личных и профессиональных вопросов. Об этом директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт подчеркнула, что дружеские отношения с руководителем не должны мешать рабочему процессу. Начальник влияет на постановку задач, оценку труда, премии и карьеру, поэтому он обязан сохранять объективность, указывать на ошибки и принимать непопулярные решения, если того требует ситуация, пишет ИА НСН.

Сотруднику, в свою очередь, не следует воспринимать рабочие замечания как изменение личного отношения. Главным ориентиром должна оставаться объективность, а не степень близости.

Ранее бизнес-консультант Елена Гуцалова заявляла, что многие сотрудники годами не получают повышения из-за специфических рабочих привычек.