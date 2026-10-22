Россиянам перечислили ошибки при выборе отпаривателя для дома

При покупке отпаривателя важно учитывать задачи, для которых он нужен, иначе прибор может не справиться с объемом одежды или плотными тканями. Об этом сообщил URA.RU .

Для быстрого освежения вещей подойдет ручной отпариватель, для длительной работы — напольный. Для легких тканей выбирайте мощность 1000–1500 ватт, для плотных — 1500–2000 ватт. Объем бака у ручных моделей составляет 200–300 миллилитров, у напольных — от одного до двух литров; для нескольких вещей подряд нужен резервуар не менее литра. Съемный бачок удобнее наполнять.

Не покупайте устройство без насадок: пригодятся щетка для плотных тканей, зажим для стрелок и защита от ожогов. Перед покупкой обязательно проверьте комплектацию и безопасность прибора.