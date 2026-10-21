Россиянам перечислили ошибки при выборе игрового кресла

Неправильно выбранное игровое кресло может вызывать боли в пояснице, шее и плечах, а также усталость. Об этом сообщили в материале URA.RU .

Не покупайте кресло без примерки: стопы должны стоять на полу, а между краем сиденья и коленями оставаться место в два-три пальца. Поясничная поддержка должна попадать в естественный прогиб спины, поэтому лучше выбирать модель с регулировкой высоты и глубины упора.

Подлокотники необходимо настраивать по высоте так, чтобы локти были под углом 90 градусов, а плечи не поднимались. При выборе не стоит гнаться за дизайном или брендом — важнее проверить устойчивость каркаса, механизм качания и качество колес.

Для обивки лучше всего подходят плотная ткань или сетка, обеспечивающие вентиляцию. От дешевой экокожи стоит отказаться, так как она быстро трескается и вызывает потливость.