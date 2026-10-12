Россиянам перечисли ошибки в эксплуатации техники, ведущие к поломкам

Бытовая техника может выходить из строя раньше срока не только из-за заводского брака, но и из-за ошибок при эксплуатации. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Перегрузка, неподходящие моющие средства и отсутствие обслуживания повышают нагрузку на узлы приборов. В стиральных машинах частая ошибка — перегруз барабана, из-за чего мотор и подшипники работают с повышенной нагрузкой. Избыток порошка оседает на ТЭНе, образуя налет и плесень, поэтому фильтр сливного насоса нужно чистить раз в два-три месяца.

У чайников и кофемашин основная проблема — накипь, которая работает как теплоизолятор и заставляет ТЭН изнашиваться быстрее. Холодильникам вредят горячие продукты внутри и пыль на конденсаторе снаружи, а пылесосам — забитые фильтры и уборка крупного мусора. Кондиционеры требуют чистки фильтров каждые две-четыре недели и ежегодного обслуживания внешнего блока. Эксперт Чихринова советует использовать только рекомендованные средства и следить за посторонними звуками или запахом гари, при которых прибор нужно сразу выключить.