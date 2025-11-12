Россиянам объяснили выгоду работы на больничном

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам работать за оплату, если они берут больничный. Автор инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с 360.ru пояснил, что поводом к инициативе стала уже существующая практика.

Он отметил, что сейчас все больничные оформляют в электронном виде. При этом человек, чьи должностные обязанности связаны с работой на компьютере, с базами данных, интернетом и телефонией, с удовольствием продолжил бы работать из дома с сохранением полноценной зарплаты или премии.

«Это было бы выгодно ему и работодателю. Но исходя из того, что электронные больничные тут же формируются, попадают в базу, выплаты после трех дней начинает начислять Социальный фонд. Они значительно меньше заработка», — подчеркнул Нилов.

Иногда на больничном люди все равно продолжают работать, если позволяет состояние здоровье. И можно было бы предусмотреть механизм для регулирования такого процесса.

«Чтобы работник работал удаленно с согласия работодателя и со своего личного, при этом имел бы возможность получать полноценную заработную плату», — допустил парламентарий.

По его словам, речь идет только о тех случаях, когда нахождение в коллективе недопустимо, но выполнять прямые обязанности удаленно человек в состоянии. В качестве примера Нилов привел бессимптомные случаи ковида или переломов.

Законопроект уже внесли на рассмотрение в правительство.