Россиянам объяснили разницу между жилищными и коммунальными услугами

Жилищные и коммунальные услуги в квитанциях ЖКХ относятся к разным категориям с отличающимся порядком формирования цен, напомнил сайт URA.RU .

К жилищным услугам относится содержание общего имущества: уборка подъездов и дворов, обслуживание лифтов, кровли и инженерных сетей. За них отвечают УК, ТСЖ или ЖСК, а тариф утверждают собственники на общем собрании.

Коммунальные услуги — это подача ресурсов в квартиру: воды, света, газа, тепла и водоотведения. Их предоставляют ресурсоснабжающие организации (РСО), а стоимость устанавливают региональные тарифные ведомства.

При прямом договоре с РСО вопросы по начислениям направляют поставщику, в остальных ситуациях — в управляющую компанию или ТСЖ. Проверить договоры, тарифы и исполнителей можно в системе ГИС ЖКХ или приложении «Госуслуги Дом