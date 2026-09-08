Россиянам объяснили правила установки шлагбаума во дворе
Установка шлагбаума обязательна для всех собственников, если ее одобрили не менее двух третей владельцев квартир при соблюдении кворума. При этом жильцам нельзя ограничивать доступ во двор из-за долгов или несогласия с решением, сообщает RT.
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что решение общего собрания действует для всех жильцов, в том числе для голосовавших против. Если собрание не проводили или не набрали нужного числа голосов, установку шлагбаума можно оспорить в суде.
Собственник сохраняет право пользоваться общим имуществом дома. Управляющая компания или ТСЖ обязаны выдать ему пульт либо ключ. Бондарь отметил, что отказ из-за неуплаты или несогласия с большинством противоречит статье 304 Гражданского кодекса.
Эксперт добавил, что жильца нельзя лишить въезда во двор без отдельного судебного решения. Это правило распространяется и на гостей, однако порядок их проезда собственники могут определить на собрании — например, через диспетчера, список или приложение.
Бондарь посоветовал сначала запросить протокол собрания и проверить результаты голосования. При соблюдении процедуры следует подать заявление на выдачу пульта или ключа. Необоснованный отказ можно обжаловать в суде.