Россиянам объяснили правила покупки участка на маткапитал

Федеральный материнский капитал нельзя направить на покупку свободного земельного участка, но такую возможность могут предусматривать региональные программы. Эксперт Народного фронта Ирина Блинкова рассказала об условиях использования выплат, сообщает RT .

Блинкова напомнила, что федеральный маткапитал имеет целевое назначение. Средства разрешено использовать для покупки, строительства или реконструкции жилого помещения.

Если у семьи уже есть участок в собственности, аренде, бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении, маткапитал можно направить на строительство либо реконструкцию дома на этой земле.

Эксперт пояснила, что в регионах действуют собственные программы материнского капитала. Власти субъектов сами устанавливают размер выплаты, порядок получения, сроки и допустимые направления расходов. В некоторых регионах эти средства разрешено потратить непосредственно на приобретение земли.

При этом регионы могут вводить дополнительные требования. Например, выплату предоставляют при рождении третьего или последующего ребенка, устанавливают срок проживания родителей в субъекте или ограничивают назначение участка индивидуальным жилищным строительством либо личным подсобным хозяйством.

Блинкова посоветовала уточнять условия региональной выплаты в органах социальной защиты по месту жительства.