Россиянам объяснили правила оплаты сверхурочной работы

Сотрудники имеют право на повышенную оплату или дополнительный отдых за сверхурочный труд, однако задержка на рабочем месте по собственной инициативе не компенсируется. Об этом со ссылкой на юристов по трудовому праву сообщил сайт URA.RU .

За первые два часа переработки закон гарантирует оплату минимум в полуторном размере, а за каждый последующий — не менее чем в двойном. При выборе отгула сверхурочные часы оплачиваются в одинарном размере, а сам отдых не оплачивается. Расчет ведется с учетом стимулирующих и компенсационных выплат.

Работодателям запрещено привлекать к переработкам беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором. Инвалиды, женщины с детьми до трех лет, а также одинокие и многодетные родители могут работать сверхурочно только с письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.