Россиянам объяснили правила досрочного выхода из отпуска

Сотрудник может досрочно выйти из отпуска по собственной инициативе, если это одобрит работодатель. Директор по персоналу сервиса «Работа.ру» Юлия Санина разъяснила порядок оформления, сообщает RT .

Трудовой кодекс России не устанавливает отдельную процедуру досрочного выхода из отпуска по желанию работника, однако и не запрещает ее. Работодатель вправе согласиться на просьбу сотрудника или отказать.

При согласии работодателя сотрудник подает заявление о прерывании отпуска и выходе на работу. Затем работодатель издает приказ в свободной форме с датой выхода. В документе также указывают, будут ли выплаченные отпускные удержаны или учтены при использовании оставшихся дней отдыха.

Санина напомнила, что работодатель может отозвать сотрудника из отпуска по своей инициативе, если его присутствие критически важно — например, при инвентаризации, выездной налоговой проверке или серьезных сбоях в работе.

Для такого отзыва обязательно согласие сотрудника. Несовершеннолетних, беременных женщин и работников с вредными или опасными условиями труда отзывать из отпуска нельзя. Отказ вернуться к работе не считается нарушением трудовой дисциплины.