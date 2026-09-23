Психолог Катаева рассказала, что возвращение из отпуска может обострить недовольство отношениями

После летнего отпуска возвращение к привычному распорядку жизни может обострить недовольство отношениями и даже привести к мыслям об измене. Об этом Life.ru рассказали семейный психолог Яна Катаева и сексолог, клинический психолог Анастасия Филиппова.

По словам психолога Катаевой, совместный отдых часто связывают с надеждами на близость. Если ожидания не оправдываются, партнеры сталкиваются с разочарованием и чувством одиночества, что обостряет существующие проблемы.

Психолог Филиппова назвала осенний период временем сезонного переосмысления. Возвращение к бытовым обязанностям и работе особенно тяжело дается женщинам: на отдыхе они получают больше внимания, а дома контраст с рутиной становится слишком заметным.

Дефицит эмоциональной связи и тепла заставляет по-новому взглянуть на длительные отношения и может приводить к неверности, хотя универсальной причины измен не существует.