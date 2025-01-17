Россиянам объяснили, почему нельзя пропускать завтрак

Первый утренний прием пищи особенно важен для человеческого организма. Об этом сайту «Аргументы и факты» рассказал научный сотрудник отделения гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Пилипенко.

По его словам, пропускать завтрак не рекомендуется и составлять он должен около 25% от суточного потребления продуктов. И, если выработать привычку питаться в одно и то же время, аппетит после пробуждения обязательно будет.

«Завтрак — время максимальной переносимости пищи, однако отсутствие утреннего аппетита может быть связано с неготовностью пищеварительного аппарата к приему пищи из-за беспорядочного режима питания», — пояснил Пилипенко.

Он добавил, что употреблять в первый за день прием пищи лучше всего блюда из круп. Омлет и бутерброд можно тоже включить в состав завтрака, но только в качестве дополнения к еде со сложными углеводами.

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