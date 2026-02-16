Россиянам объяснили, почему многие после выходных просыпаются еще более уставшими

Иногда после выходных мы просыпаемся еще более уставшими, чем были в пятницу вечером. Причинами такого состояния могут быть различные факторы, начиная от биологических механизмов и заканчивая повседневными привычками. Вот несколько объяснений и советов, которые помогут исправить ситуацию, написал сайт Izhlife .

Нарушение биоритмов. Желание поспать подольше в выходные естественно, но это может нарушить внутренний ритм сна. Организм начинает работать как будто в другом часовом поясе, и в понедельник он все еще не вернулся к рабочему графику. Старайтесь не менять время сна более чем на один час от своей обычной схемы.

Миф о долгом сне. Существует заблуждение, что можно компенсировать недосып с помощью долгого сна в выходные. Однако исследования показывают, что это может нарушить ритм циркадных часов и даже ухудшить качество отдыха. Регулярность сна важнее общего количества, поэтому старайтесь придерживаться привычного графика.

Гормональные изменения. Во время рабочей недели организм может быть под влиянием повышенных уровней кортизола (гормона стресса). Когда стрессовая нагрузка исчезает в пятницу, уровень кортизола резко падает, и это ощущается как усталость. Мягкий переход к отдыху, например, прогулка или легкая активность, помогает смягчить гормональный шок.

Активный отдых. Многие думают, что просто лежать на диване — значит отдыхать. На самом деле умеренная активность активизирует кровообращение, улучшает сон и работу нервной системы. Активный отдых бодрит и восстанавливает лучше, чем длительное бездействие.Правильное питание.

Нерегулярное питание, поздние перекусы, высокоуглеводные или жирные блюда могут приводить к скачкам уровня сахара в крови, а это отражается на энергии тела и мозге. Старайтесь есть по обычному графику и выбирать более сбалансированный рацион.

Гидратация и питание. Недостаток воды и ключевых нутриентов снижает работоспособность. Следите за потреблением воды и включайте в рацион разнообразные продукты, богатые витаминами и минералами.

Психологический стресс. Даже если в выходные вы физически отдыхали, психологический стресс может остаться активным в фоновом режиме. Тревога, проблемы, эмоциональные нагрузки не дают телу отпустить напряжение. Помогите себе отключиться от забот с помощью медитации, дыхательных упражнений или цифрового детокса.