Россиянам объяснили, откуда у людей взялся страх перед пятницей 13-го

Страх перед пятницей 13-го не имеет научных подтверждений, но связан с культурными и историческими корнями. Об этом говорится в материале gazeta.spb.ru , посвященном происхождению суеверия.

Пятница 13-го считается несчастливым днем из-за наложения двух суеверий: пятница — день распятия Иисуса Христа, а число 13 ассоциируется с Иудой Искариотом. Популярная легенда связывает зловещую репутацию даты с 13 октября 1307 года, когда французский король Филипп IV разгромил орден тамплиеров, подвергнув рыцарей пыткам и казням.

Первое достоверное упоминание о пятнице 13-го как о несчастливом дне относится к 1868 году, когда 13 ноября умер композитор Джоаккино Россини. Широкую известность суеверие получило благодаря роману Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) и фильму ужасов «Пятница, 13-е» (1980).

Официальная статистика опровергает мифы. В 2026 году исследователи проанализировали свыше 250 тыс. случаев внезапной смерти в канадской провинции Онтарио за 14 лет. На 27 черных пятниц пришлось 1,2 тыс. летальных исходов — в среднем 45,74 случая за сутки, что даже немного ниже обычной ежедневной нормы.

В 2026 году черная пятница встречается в календаре трижды — в феврале, марте и ноябре. В 2027 году такое совпадение произойдет в августе, а в 2028 году дата придется только на октябрь.