Россиянам объяснили, можно ли есть продукт до оплаты в магазине

Роскачество: съесть продукт до оплаты можно, но сохраните упаковку и оплатите

Россияне вправе попробовать тот или иной продукт в магазине до оплаты, если планируют его приобрести. Чек-лист покупателя опубликовали в Telegram-канале Роскачества.

«Есть или пить до оплаты — можно, но с оговорками. Главное — сохраните упаковку и оплатите товар на кассе», — предупредили в ведомстве.

Если этого не сделать, то магазин вправе посчитать такой поступок хищением.

В Роскачестве также отметили, что покупатель вправе требовать продажи товара по ценнику в торговом зале, если цена на кассе окажется выше. Когда в чеке оказался лишний товар, то это ошибка магазина и деньги должны вернуть. Просто нужно показать чек и попросить сверить запись с камерой.

Покупатели также не обязаны оплачивать поврежденный товар, если проходы в магазине слишком узкие, товар стоял неустойчиво, а кассир слишком резко запустил ленту. Скользкий пол, о котором не предупредили, тоже освобождает от оплаты.

Охранник в магазине не имеет права досматривать вещи покупателей. Он лишь может попросить дождаться сотрудников полиции. Кроме того, покупатели вправе фотографировать в магазине, не нарушая порядок, и не должны терпеть хамство продавцов.

