Россиянам объяснили, какие категории граждан имеют право на ежемесячную выплату

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин напомнил, что в России много категорий граждан имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Это право регулируется различными нормативными актами, передает RT .

По словам эксперта, особенности назначения выплаты указаны в соответствующих правовых актах. Например, для ветеранов боевых действий, инвалидов войны и других категорий выплата установлена федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Если у гражданина есть несколько оснований для назначения ЕДВ в рамках одного закона, то назначается только одна выплата — по тому основанию, где предусмотрен более высокий размер. Однако если основания предусмотрены разными законами, то гражданин может выбрать, по какому из них получить выплату.

Есть и исключения. Например, для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы выплата устанавливается независимо от других выплат.

Для оформления ЕДВ можно обратиться в территориальный орган Социального фонда России или МФЦ. Также можно подать заявление в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.