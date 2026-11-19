Ura.ru: обратная тяга в вентиляции особенно опасна в домах с газовыми приборами

Обратная тяга в вентиляции приводит к холоду в квартире, повышенной влажности и появлению посторонних запахов. Проверить направление воздушного потока можно с помощью тонкого листа бумаги: если он притягивается к решетке, тяга есть, если отталкивает — воздух идет из шахты внутрь, пишет Ura.ru .

Обратная тяга в вентиляции особенно опасна в домах с газовыми приборами, так как продукты сгорания и угарный газ могут возвращаться в помещение.

Частыми причинами проблемы являются засоры канала пылью или мусором, мощная вытяжка у соседей, создающая разрежение в стояке, а также сильный ветер на верхних этажах.

Для самостоятельного решения сначала снимите и промойте вентиляционную решетку. Также проверьте циркуляцию воздуха: под межкомнатными дверями должен быть зазор 1–1,5 см. Помочь может установка обратного клапана.

Если эти меры не помогли, проблема в общем стояке. Подайте письменную заявку в управляющую компанию. При бездействии следует обратиться в жилищную инспекцию.