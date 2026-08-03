Россиянам объяснили, как упростить возврат денег за бракованную технику

Эксперт по сертификации Алексей Тюльпин посоветовал фотографировать технику при приемке и фиксировать все повреждения в акте, сообщает NEWS.ru .

Тюльпин рекомендовал осматривать бытовую технику при доставке. У холодильника следует проверить корпус, дверь и уплотнитель, у духовки и варочной панели — стекло, кабель и крепления. Сколы, вмятины, трещины и следы воды нужно сразу указать в акте.

До установки прибор стоит сфотографировать со всех сторон. Снимки помогут доказать, что повреждение появилось до передачи покупателю, если продавец будет утверждать обратное.

Холодильники, электродуховки, варочные панели и посудомоечные машины относятся к технически сложным товарам. При любом недостатке в течение 15 дней после получения покупатель может потребовать возврат денег или замену, пишет «Ридус».

После этого срока можно требовать ремонт, снижение цены или возмещение расходов. Возврат и замена доступны при неустранимом либо повторном дефекте, нарушении срока ремонта или невозможности пользоваться техникой более 30 дней за гарантийный год.

При поломке письменную претензию следует направить продавцу из чека. Тюльпин отметил, что гарантия изготовителя может покрывать отдельные детали, однако вопросы возврата, замены и компенсации удобнее решать с продавцом.