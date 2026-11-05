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    Россиянам объяснили, как подназначение наследника защищает завещание

    Подназначение наследника позволяет заранее определить, кто получит имущество, если основной наследник не сможет или не захочет его принять. Об этом сообщил юрист в материале URA.RU.

    Подназначение действует, если основной наследник умер до или одновременно с завещателем, не успел принять наследство, отказался от него или признан недостойным. Если оно не предусмотрено, имущество перейдет к наследникам завещателя по закону.

    Закон не ограничивает количество подназначенных наследников — можно выстроить цепочку. Однако несовершеннолетние или нетрудоспособные члены семьи сохраняют право на обязательную долю. Завещатель может в любой момент изменить завещание без согласия подназначенных наследников.