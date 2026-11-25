Собственники квартир могут открыть специальный счет для накопления средств на капремонт своего дома. Об этом рассказала эксперт в сфере ЖКХ Евгения Юнисова в беседе с URA.RU .

Собственники жилья могут уйти от ожидания региональной очереди на капремонт, которая растягивается на 10–15 лет. Для этого нужно открыть спецсчет решением общего собрания (более 50% голосов).

Региональный оператор переведет накопленные средства на новый счет в течение пяти дней после вступления решения в силу. Если деньги уже были потрачены, их вернут позже. Спецсчет могут закрыть собственники или ГЖИ при невыполнении работ — тогда средства снова отойдут региональному оператору.