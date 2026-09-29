Россиянам объяснили, как действовать при протечке радиатора отопления

При протечке батареи нужно сразу вызвать аварийную службу, подставить емкость под воду, а при наличии кранов — плавно перекрыть их. Об этом сообщил сайт URA.RU .

Если вода брызжет, место утечки можно накрыть плотной тканью. Прилагать чрезмерных усилий к старым вентилям нельзя. Если запорных кранов нет, перекрывать стояк целиком должны специалисты аварийной службы.

Для временной герметизации перекрытого участка подойдут ремонтный хомут, резина с проволокой или эпоксидный бинт. Небольшое отверстие диаметром от трех до восьми миллиметров допустимо заглушить деревянным колышком с изолентой либо заделать составом для холодной сварки.

Категорически запрещено самостоятельно варить и паять трубы под давлением, разбирать соединения, а также включать свет при намокании проводки. До прибытия аварийной бригады следует зафиксировать повреждения на фото или видео для составления акта залития.