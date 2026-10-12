Россиянам объяснили, как быть в случае лопнувшей в квартире батареи

Лопнувшая батарея отопления способна нанести серьезный ущерб не только самой квартире, но и имуществу соседей снизу, а также стать причиной травм из-за горячей воды и скользкого пола. Об этом пишет Ura.ru .

Чтобы в дальнейшем иметь возможность взыскать компенсацию за испорченный ремонт, мебель или технику, необходимо незамедлительно вызвать аварийную службу для фиксации происшествия и составления официального акта. Без этого документа будет крайне сложно доказать причину протечки и определить виновника.

Ответственность за инцидент распределяется в зависимости от того, к какой зоне относится поврежденный элемент. Управляющая компания или ТСЖ несут ответственность за стояки, общедомовые участки труб и оборудование, которое обслуживает несколько квартир. Как правило, если перед радиатором в квартире отсутствует запорный кран, позволяющий полностью отключить прибор от системы, этот радиатор признается частью общего имущества дома. В этом случае вина за прорыв ложится на управляющую организацию, особенно если авария вызвана износом