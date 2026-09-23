Россиянам объяснили, что ведение кодов для учета устройств умного дома позволит повысить их прозрачность

Введение кодов для учета устройств умного дома в России позволит повысить прозрачность и прослеживаемость рынка. Об этом Hi-Tech Mail заявил генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин.

Ранее Росстандарт добавил в Общероссийский классификатор продукции (ОКПД 2) коды для более чем 60 видов таких гаджетов. По словам Уткина, до этого целые семейства оборудования для строительства и ЖКХ находились вне классификатора, из-за чего не фиксировались и не учитывались. Нововведение устранит расхождения между различными документами, описывающими одну и ту же продукцию.

Эксперт подчеркнул, что корректный код критически важен для подтверждения отечественного происхождения товара. Неверная классификация может привести к необоснованному отклонению заявки или неправомерному допуску иностранной техники. Кроме того, без кода ОКПД 2 невозможно оформить карточку товара в системе маркировки. Это имеет ключевое значение для российских разработчиков, в том числе в рамках Постановления Правительства РФ № 719.