Россиянам объяснили, чем опасны публичные точки Wi-Fi | 360°

Общество 30 апреля 2024, 06:02 Россиянам объяснили, чем опасны публичные точки Wi-Fi IT-эксперт Руснак: хакеры используют незащищенный Wi-Fi для перехвата данных Freepik

Читать 360 в

Хакеры могут использовать незащищенные публичные точки Wi-Fi, чтобы перехватить личные данные и пароли. Об этом заявил менеджер продукта RuStore Александр Руснак в беседе с РИА «Новости».

«Важно помнить, что публичные точки доступа в аэропортах и вокзалах не защищены, что создает риск перехвата личных данных. Наилучшим вариантом будет использовать Wi-Fi точки, защищенные паролем, в проверенных местах, например в отеле», — заявил он.

Реклама

По словам эксперта, взломщики часто на общедоступных сетях начинают кибератаку под названием «человек посередине». Во время такой операции они перехватывают информацию, пересылаемую между людьми или организациями. В таком случае хакер может получить доступ ко всему трафику своей жертвы и его личным данным: паролям, банковским картам и сообщениям.

Чтобы избежать обмана, Руснак призвал отключать автоматическое подключение к Wi-Fi на телефоне.

Ранее в пресс-службе Сбербанка рассказали о новой схеме мошенничества через мессенджеры. Хакеры создают фейковые аккаунты директоров и от их имени просят перевести деньги на тот или иной счет.