Россиянам назвали топ фраз, по которым можно вычислить телефонных мошенников

Депутат Немкин: создающие чувство паники фразы являются признаком мошенничества

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Вычислить телефонного мошенника можно по определенным фразам, считает член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. В беседе с РИА «Новости» эксперт перечислил самые распространенные «фишки» злоумышленников.

«Одним из явных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники. <…> Такие заявления рассчитаны на то, чтобы спровоцировать вас на поспешные действия без должного обдумывания», — пояснил Немкин.

Еще один признак мошенничества — просьбы предоставить конфиденциальную информацию, предложение «выгодной» сделки или заверения о выигрыше приза.

«Четвертый признак — необычные способы оплаты или перевода денег. <…> Эти способы популярны у мошенников, потому что позволяют скрыть следы и усложняют возврат денег», — отметил собеседник агентства.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян с письмом с иностранного номера. Переходя по ссылке, жертва передает злоумышленникам доступ к личным данным.

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