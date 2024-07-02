Россиянам назвали справедливый размер социальной пенсии

Экономист Мазур: справедливой была бы социальная пенсия более 19 242 рублей

Справедливая сумма социальной пенсии в России должна начинаться с 19 242 рублей, что на шесть тысяч рублей больше, чем в настоящее время. Об этом «Газете.ru» сообщил доцент кафедры корпоративных финансов и оценочной деятельности университета «Синергия» Лидия Мазур.

По ее словам, нынешняя система социальных пенсий слишком далека от совершенства даже с учетом доплат для неработающих пенсионеров.

«Сейчас она на уровне 13 290 рублей, что очень мало с учетом цен на лекарства, услуги и товары. Универсальным и относительно справедливым может стать размер пенсии, приравненный к размеру минимальной заработной платы», — сказала экономист.

Мазур добавила, что приравнивание социальной пенсии к потребительской корзине также является несправедливым. Она подчеркнула, что методика формирования и расчета потребительской корзины в России вызывает много вопросов.

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