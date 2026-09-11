Ura.ru: брачный договор и выписки из банков помогут подтвердить личные активы при разводе

Супруги могут снизить риски при разделе имущества с помощью брачного договора, нотариального соглашения и документов, подтверждающих происхождение средств, сообщает Ura.ru .

Имущество, приобретенное в браке, по общему правилу делят поровну. Брачный договор или нотариальное соглашение позволяют заранее определить судьбу недвижимости, доходов, долгов, бизнеса и интеллектуальной собственности. Соглашение можно подписать во время брака либо после развода, но до судебного спора.

Если договоренности нет, стоит собрать сведения обо всех активах: выписки из Единого государственного реестра недвижимости, банковские справки, данные Госавтоинспекции и Федеральной налоговой службы. Состояние имущества помогут зафиксировать фотографии, чеки, договоры купли-продажи и оценочные отчеты.

Подарки, наследство и активы, купленные до брака, не подлежат разделу. Однако их личный характер необходимо подтвердить документами: договорами дарения, свидетельствами о наследстве, выписками по счетам и сведениями о продаже добрачного имущества. Смешение таких денег с общим бюджетом может осложнить защиту актива.

При обращении в суд можно потребовать арестовать счета и имущество либо запретить регистрационные действия. Это позволит предотвратить продажу или вывод активов. Семейные кредиты, оформленные на общие нужды, обычно делят пропорционально долям супругов.

Иск о разделе имущества можно подать в течение трех лет с момента нарушения права, а не обязательно со дня развода. Суд также вправе изменить равенство долей с учетом интересов несовершеннолетних детей или недобросовестного расходования общих средств.