Россиянам перечислили способы вернуться к работе после лета без выгорания

Психологи посоветовали возвращаться к рабочему ритму постепенно, сократить нагрузку в первые дни и наладить сон. Если тревога и истощение не проходят, следует обратиться к врачу, сообщает MIR24.TV .

Психиатр Анастасия Хосровян отметила, что в первую рабочую неделю осени люди чаще жалуются на тревогу, бессонницу, апатию и усталость. Она рекомендовала в первые полчаса после пробуждения выходить на дневной свет, ограничить список тремя задачами в день и делать перерывы после 90-120 минут работы.

Эксперт также посоветовала заменить сладкий завтрак белковой пищей и завершать дела за час до сна. Для этого можно записать на бумаге тревожащие мысли, принять теплый душ и не возвращаться к рабочим задачам вечером. Если нарушения сна и тревога сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к врачу.

Психолог Алия Ибрагимова рекомендовала сдвигать время подъема и отхода ко сну на 15-20 минут в день. В первую неделю достаточно планировать три-четыре дела и выполнять одно важное задание утром. По ее словам, легкая рассеянность в период адаптации нормальна, но подавленность, бессонница и потеря интереса к привычным занятиям в течение месяца требуют консультации специалиста.