Россиянам назвали способы сократить время просмотра коротких видео в соцсетях

Психолог Сергей Костеренко рассказал изданию «Абзац» , что уменьшить время, проведенное за просмотром коротких видео, могут помочь разговоры с близкими и создание собственных постов в социальных сетях.

Специалист подчеркнул, что для преодоления зависимости необходимо творческое замещение привычки.

«Один из принципов, [как уменьшить количество просмотров коротких видео], — замещение. Чтобы заместить просмотр этих роликов, нужно что-то не менее интересное и достаточно яркое», — объяснил он.

Костеренко также отметил, что можно предложить человеку общение с живыми людьми на креативные темы или заняться творчеством. Например, поставить себе задачу создать свой пост перед просмотром чужого видео.

Кроме того, психолог упомянул классический способ: постепенно снижать количество времени, проводимого в социальных сетях. Он подчеркнул, что резко лишать себя просмотра роликов не стоит, так как это может привести к стрессу.